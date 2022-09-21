Мужчина растянул связки во время игры в футбол и лишился ноги

The Sun: британец растянул связки, перенес некротизирующий фасциит и лишился ноги

41-летний Дэйв Крам из города Блэкпул, Великобритания, перенес сепсис, семь раз побывал в реанимации и лишился ноги после футбольного матча. Об этом сообщает The Sun.

Британец подхватил инфекцию после того, как растянул паховые связки во время игры в футбол. Он обратился в местную больницу, где врачи дали ему обезболивающие и отправили домой. Однако к вечеру боль усилилась. «По шкале от одного до десяти, где десять — самая сильная боль, я чувствовал себя на 50», — рассказывает мужчина.

Крам вызвал службу скорой помощи. В клинике мужчина в течение семи часов не мог сдать анализ мочи, а его состояние стремительно ухудшалось. У британца обнаружили некротизирующий фасциит — бактериальную инфекцию, поражающую мягкие ткани конечности. У Крама также начался сепсис, который возникает в результате распространения местного инфекционного процесса по всему организму. «Анализы показали, что мои почки отказывают, а печень повреждена, и в течение следующих двух недель я перенес семь операций и реанимаций, чтобы ослабить давление в ноге, возникшее из-за инфекции», — вспоминает мужчина.

Несмотря на попытки врачей сохранить конечность Крама, ногу все-таки пришлось ампутировать. Британца выписали из больницы спустя три месяца. «Сейчас у меня протез ноги, но я не выздоровел. То, что со мной произошло, повлияет на всю мою оставшуюся жизнь», — говорит он.

Ранее сообщалось, что 34-летняя испанка умерла от бактериальной инфекции после того, как сделала косметическую операцию. Сразу после операции Серрано стала жаловаться на боль, головокружение и рвоту.