Полиция поймала стрелявшую по школьникам из пневматической винтовки россиянку

Полиция поймала стрелявшую по школьникам из пневматической винтовки петербурженку

Полиция поймала жительницу Санкт-Петербурга, которая из пневматической винтовки с крыши своего дома стреляла по школьникам-футболистам; подростки играли в футбол на стадионе Приморского лицея. Об этом в среду, 21 сентября, сообщает «Фонтанка».

По данным издания, инцидент произошел 21 сентября в 09:20. Услышав звуки, похожие на выстрелы, и увидев силуэт женщины с чем-то похожим на ружье в руках, в учебном заведении нажали тревожную кнопку. Прибывшие на место происшествия сотрудники Росгвардии задержали фигурантку около ее дома, у нее изъяли пневматическую винтовку «Страйкер Альфа».

Женщина пояснила свой поступок тем, что учащиеся перебросили мяч на ее территорию и повредили забор ее участка, когда пытались его достать. Пострадавших нет, но россиянку доставили в отдел полиции для дальнейших разбирательств.

Ранее сообщалось, что следствие возбудило еще одно дело после убийства российского школьника на охоте: уголовная ответственность грозит дедушке, из чьего сейфа внук смог без спроса взять ружье, которое и послужило орудием убийства по неосторожности. Новое дело заведено по статье «Небрежное хранение оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, повлекшее смерть человека» УК РФ.