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Следствие возбудило еще одно дело после убийства российского школьника на охоте

Следствие возбудило еще одно уголовное дело после убийства школьника в Красноярском крае

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Следствие возбудило еще одно дело после убийства российского школьника на охоте: уголовная ответственность грозит дедушке, из чьего сейфа внук смог без спроса взять ружье, которое и послужило орудием убийства по неосторожности. Об этом «Ленте.ру» в среду, 21 сентября, сообщила представитель Следственного комитета России (СКР) по Красноярскому краю и республике Хакасия Юлия Арбузова.

По данным ведомства, новое дело заведено по статье «Небрежное хранение оружия, создавшее условия для его использования другим лицом, повлекшее смерть человека» УК РФ.

Ранее сообщалось, что в деревне Рудяное Красноярского края 12-летний школьник из-за неосторожного обращения с оружием застрелил 14-летнего знакомого. Ружье «Вепрь» принадлежало дедушке 12-летнего фигуранта: он взял его из сейфа втайне от всех и отправился стрелять по воронам вместе с другом. В ходе охоты подросток случайно выстрелил в лицо товарищу.

Также сообщалось, что спрятать тело подростку помогал его младший брат — ему и другим приятелям стрелок рассказал о происшествии добровольно. Но кто-то из друзей, испугавшись ответственности, рассказал о случившемся взрослым. Следствие возбудило уголовное дело по факту обнаружения тела в лесном массиве.

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Леонид Микуляк
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