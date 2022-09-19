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12-летний российский школьник застрелил 14-летнего знакомого из ружья

В Красноярском крае охота подростков на ворон закончилась смертью одного из них

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

В Красноярском крае из-за убийства 14-летнего подростка завели уголовное дело. Об этом в понедельник, 19 сентября, «Ленте.ру» рассказал источник в правоохранительных органах.

По данным источника «Ленты», в деревне Рудяное 12-летний школьник взял из сейфа ружье «Вепрь», принадлежавшее дедушке, и вместе с приятелем отправился пострелять ворон. В ходе охоты на пернатых он случайно попал в приятелю в голову.

От полученной раны подросток скончался на месте. Испугавшись, стрелок закидал тело друга листвой и ветвями и сбежал с места происшествия.

6 сентября сообщалось, что в Волгоградской области 44-летний мужчина случайно застрелил 43-летнего брата из нового ружья.

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Владимир Седов
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