12-летний российский школьник застрелил 14-летнего знакомого из ружья

В Красноярском крае охота подростков на ворон закончилась смертью одного из них

В Красноярском крае из-за убийства 14-летнего подростка завели уголовное дело. Об этом в понедельник, 19 сентября, «Ленте.ру» рассказал источник в правоохранительных органах.

По данным источника «Ленты», в деревне Рудяное 12-летний школьник взял из сейфа ружье «Вепрь», принадлежавшее дедушке, и вместе с приятелем отправился пострелять ворон. В ходе охоты на пернатых он случайно попал в приятелю в голову.

От полученной раны подросток скончался на месте. Испугавшись, стрелок закидал тело друга листвой и ветвями и сбежал с места происшествия.

6 сентября сообщалось, что в Волгоградской области 44-летний мужчина случайно застрелил 43-летнего брата из нового ружья.