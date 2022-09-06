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Россиянин случайно застрелил брата при пристрелке охотничьего карабина

Под Волгоградом 44-летний мужчина застрелил младшего брата при пристрелке нового ружья

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

В Волгоградской области 44-летний мужчина случайно застрелил 43-летнего брата из нового ружья. Об этом во вторник, 6 сентября, «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 4 сентября фигурант вместе с родственником на участке в хуторе Нижнекардаильский занимался пристрелкой нового охотничьего карабина с использованием телевизионного прицела. Затем он выстрелил, не убедившись в выборе цели, и попал в младшего брата.

Мужчина отвез потерпевшего в больницу, но спасти его не удалось.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 («Причинение смерти по неосторожности») УК РФ.

Ранее стало известно, что в Хабаровском крае охотник пошел в лес за черемшой с другом и застрелил его вместо оленя.

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Екатерина Власова
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