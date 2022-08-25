Россиянин застрелил друга вместо оленя на опушке леса и попал под следствие

В Хабаровском крае охотник пошел в лес за черемшой с другом и застрелил его вместо оленя

В Хабаровском крае суд рассмотрит дело 27-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве по неосторожности 21-летнего друга. О ходе следствия в четверг, 25 августа, сообщает KP.RU.

По информации издания, в мае юноша приехал в гости к родственникам, и фигурант пригласил его погулять по лесу, чтобы собрать черемшу. На прогулку россиянин взял охотничий карабин, предупредив, что леса в данной местности опасные из-за возможной встречи с дикими животными. Когда товарищи дошли до лесной опушки возле села Прудки, фигурант заметил оленя и захотел продемонстрировать свое мастерство охоты и добыть зверя. Он выстрелил, однако не попал в него, а затем услышал крик и заметил в кустах своего приятеля с раной в груди. Молодой человек скончался.

Охотник осознал, что застрелил друга вместо оленя и по возвращении домой рассказал о случившемся знакомому. Они вместе вернулись на место преступления и вызвали полицейских.

Отмечается, что мужчина полностью признал вину, на оружие у него имелись все необходимые документы. Фигуранту грозит до двух лет колонии.

