Стали известны подробности убийства российского школьника на охоте

В СКР сообщили, что убитый в Красноярском крае школьник взял дедушкино ружье без спроса

Стали известны подробности убийства 14-летнего школьника на охоте в Красноярском крае, где его случайно застрелил 12-летний приятель. Детали «Ленте.ру» в понедельник, 19 сентября, сообщили в Следственном комитете России (СКР) по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

По данным ведомства, возбуждено уголовное дело по факту обнаружения тела в лесном массиве вблизи села Рудяное Канского района. Школьник взял без спросу из сейфа ружье «Вепрь», когда был в гостях у бабушки с дедушкой: постоянно подросток с ними не проживал. В ходе охоты на ворон подросток случайно выстрелил своему товарищу в лицо, тот скончался мгновенно на месте происшествия. Спрятать тело подростку помогал его младший брат — ему и другим приятелям стрелок рассказал о происшествии добровольно. Но кто-то из друзей, испугавшись ответственности, рассказал о случившемся взрослым.

Ранее источник в правоохранительных органах сообщил «Ленте.ру», что в Красноярском крае из-за убийства 14-летнего подростка завели уголовное дело. Школьник присыпал тело товарища листьями и ветками и сбежал с места происшествия.