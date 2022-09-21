В Испании заявили о невозможности перемирия на Украине

EFE: минобороны Испании не видит возможности для перемирия на Украине в ближайшее время

Минобороны Испании не видит возможности для достижения перемирия на Украине в ближайшем будущем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на испанское агентство EFE.

Также в заявлении минобороны Испании было указано, что НАТО пытается избежать любых провокаций в адрес России, а РФ, в свою очередь, также ведет себя осмотрительно в отношении приграничных стран альянса. Источники EFE отметили, что Украина имеет серьезную международную военную поддержку, особенно со стороны США.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о победе Евросоюза над Путиным, отметив, что «вторжение России на Украину делает Европу сильнее».