Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В Испании заявили о невозможности перемирия на Украине

EFE: минобороны Испании не видит возможности для перемирия на Украине в ближайшее время

Фото: Vitalii Hnidyi / Reuters

Минобороны Испании не видит возможности для достижения перемирия на Украине в ближайшем будущем. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на испанское агентство EFE.

Также в заявлении минобороны Испании было указано, что НАТО пытается избежать любых провокаций в адрес России, а РФ, в свою очередь, также ведет себя осмотрительно в отношении приграничных стран альянса. Источники EFE отметили, что Украина имеет серьезную международную военную поддержку, особенно со стороны США.

Ранее премьер-министр Испании Педро Санчес заявил о победе Евросоюза над Путиным, отметив, что «вторжение России на Украину делает Европу сильнее».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Татьяна Антоненко
Обсудить
Последние новости
Россия освободила 10 воевавших на Украине иностранных наемников
В Госдуму внесут законопроект о выплате государством платежей по ипотеке
200 черных дельфинов выбросились на берег в Австралии
Стало известно о нарушении в работе ЗАЭС из-за обстрела ВСУ
Россиянин погиб от взрыва гранаты в подъезде жилого дома
Стало известно о последнем недоснятом фильме с Пускепалисом
В Совфеде заявили о готовящихся поправках к ТК о защите прав мобилизованных
Садовод назвал правила посадки моркови и свеклы осенью
Казахстан решил отозвать голос за онлайн-выступление Зеленского в ООН
В Испании заявили о невозможности перемирия на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.