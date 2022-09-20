В Испании заявили о победе Евросоюза над Путиным

Премьер Испании Санчес: вторжение России на Украину делает Европу сильнее

Президент России Владимир Путин находится в состоянии войны со всей Европой, заявил премьер-министр Испании Педро Санчес изданию Politico.

По его мнению, российская спецоперация на Украине сделала Европу сильнее. «Россия находится в состоянии войны не только с Украиной, но и со всем Евросоюзом (ЕС), и она проигрывает», — указал на победу ЕС Санчес.

Политик отметил, что Путин «использует энергию как орудие войны», потому что ему угрожают ценности ЕС. Такими действиями, как поднятие цен на энергоносители в Европе, Москва на самом деле сближает европейские страны.

В настоящее время энергетическая система Европы представляет собой «рынок, который не работает», что требует новой творческой политики, которая была бы немыслима всего пару лет назад, считает Санчес. «Извлекая уроки из модели пандемии, почему бы нам не централизовать закупки газа, как мы сделали с вакцинами?» — заявил премьер Испании.

Ранее Еврокомиссия предложила ряд мер странам Евросоюза для победы над Россией в «энергетической войне».