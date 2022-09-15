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В Европе заявили о победе над Россией в «энергетической войне»

В Еврокомиссии уверены, что смогут победить Россию в «энергетической войне»

Фото: Ina Fassbender / Reuters

Еврокомиссия предложила ряд мер странам Евросоюза для победы над Россией в «энергетической войне». С таким заявлением выступила еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон в интервью агентству Bloomberg.

«Мы одержим победу, и этот пакет мер поможет нам этого добиться», — сказала Симсон, комментируя слова главы Еврокомисии Урсулы фон дер Ляйен о том, что Россия ведет «энергетическую войну» с Евросоюзом.

По словам еврокомиссара, Евросоюз сделал все для того, чтобы быть готовыми к прекращению поставок из России.

«Мы диверсифицировали наши поставки газа, запасли достаточные объемы газа на подземных хранилищах и заключили соглашение с правительствами стран о сокращении общего потребления газа», — заявила Симсон.

Ранее Еврокомиссия представила свои окончательные предложения по преодолению энергетического кризиса. В частности, предлагается снижать потребление электричества в странах ЕС минимум на 5 процентов в часы его пиковой цены.

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Татьяна Антоненко
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