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Шойгу заявил о готовности военкоматов к частичной мобилизации

Министр обороны России Шойгу заявил о готовности военкоматов к частичной мобилизации
СюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

База мобилизационного развертывания соединений и воинских частей, военных комиссариатов и аппарат усиления готовы к частичной мобилизации. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу, передает ТАСС.

«Настало время на практике применить опыт, полученный в ходе ежегодных стратегических учений», — отметил он.

Президент России Владимир Путин в среду, 21 сентября, объявил о начале проведения частичной мобилизации. Глава государства указал, что такое решение принято в связи с необходимостью сохранить суверенитет и целостность России. Он также подчеркнул, что призыву будут подлежать только те россияне, которые находятся в запасе.

Позже Шойгу уточнил, что из запаса будут призываться россияне, которые уже имеют боевой опыт. Также под эту категорию попадают люди с нужной для армии военно-учетной специальностью. Всего, по подсчетам Минобороны, будут призваны 300 тысяч резервистов.

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Варвара Кошечкина
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