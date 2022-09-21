Названы непригодные для машинной стирки вещи

Express.co.uk: бюстгальтер назвали непригодной для машинной стирки вещью

Генеральный директор онлайн-сервиса по доставке белья Laundryheap Деян Димитров из Англии назвал вещи, которые нельзя стирать в машине. Соответствующий материал появился на сайте издания Express.co.uk.

В первую очередь, специалист назвал непригодными для машинной стирки бюстгальтеры. «Мало того, что их косточки могут повредить бак вашей стиральной машины, застежки могут также порвать и другие вещи», — заявил Дмитров и добавил, что само изделие может растянуться, если его косточки застрянут в стенках бака.

По словам эксперта, стирке в машине также не подлежат галстуки, поскольку они изготавливаются из таких деликатных материалов, как шерсть и шелк. «Чтобы они не растянулись, я бы рекомендовал стирать их вручную или отдать на профессиональную чистку», — пояснил он.

Кроме того, британец посоветовал не загружать в машину постельное белье и одежду, украшенную блестками и декоративными камнями. В последнем случае лучше попробовать оттереть грязь губкой прежде, чем обращаться за помощью к работникам химчисток, объяснил он.

Собеседник издания также посоветовал перед загрузкой в машину убирать носки, предназначенные для младенцев, в специальные сетчатые мешки, чтобы они не потерялись среди других вещей и не попали в дренажные отверстия устройства. Также специалист призвал обязательно проверять внутренние карманы штанов и курток на наличие монет. «Металл может повредить сливной насос вашей стиральной машины и поцарапать его внутреннюю часть», — заключил он.

В июне блогерша Рене (фамилия неизвестна) назвала лучший способ сортировки одежды при стирке. Так, она заявила, что вещи не всегда следует разделять по цвету. Для продления службы стиральной машины предметы гардероба необходимо сочетать в зависимости от их веса, посоветовала юзерша.