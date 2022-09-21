Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Херсонской области предотвратили теракт

Российские военные предотвратили теракт в Голопристанском районе Херсонской области

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Сотрудник российских силовых структур в беседе с РИА Новости рассказал о предотвращении российскими военными теракта в Херсонской области. По его словам, им удалось обнаружить и подорвать самодельные взрывные устройства в Голопристанском районе области.

«19 сентября в Голопристанском районе Херсонской области в ходе отработки оперативной информации силовиками осуществлено обследование двух адресов проживания лиц, которые наводили и корректировали огонь ВСУ. В обоих домах были обнаружены самодельные взрывные устройства, которые планировались к использованию в целях создания провокаций, способных причинить вред мирным гражданам», — заявил источник.

Он добавил, что взрывотехники обезвредили самодельные взрывные устройства прямо на месте их закладки, предварительно перекрыв газоснабжение и электропитание для того, чтобы не допустить причинения ущерба гражданской инфраструктуре.

Ранее заместитель главы администрации Херсонской области рассказал, что регион войдет в состав России в своих административных границах. Голосование будет проведено с 23 по 27 сентября.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Президент Польши заявил о необходимости выплатить репарации Украине
В США заявили о «сланцевом параличе»
В США предложили ввести санкции против почти 200 россиян
Модель снялась в купальнике с эффектом голого тела и была обругана в сети
Лавров прибыл в Нью-Йорк для участия в ГА ООН
Премьер Японии призвал реформировать Совбез ООН
В Херсонской области предотвратили теракт
В Финляндии пожаловались на безвыходное положение из-за газа России
Экс-сотрудница СИЗО в ДНР рассказала об обращении с российскими военнопленными
Автомат АК-12 доработали применения в спецоперации на Украине
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.