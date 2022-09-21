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Стало известно об административных границах Херсонской области в составе России

Власти Херсонской области рассказали об административных границах региона в составе России

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Херсонская область войдет в состав России в своих административных границах, рассказал заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов, пишет РИА Новости.

По его словам, по итогам референдума вся Херсонская область в ее административных границах войдет полностью в состав Российской Федерации. Голосование проведут с 23 по 27 сентября. В бюллетене будет один вопрос — о выходе Херсонской области из состава Украины, образовании самостоятельного государства и вхождении его в состав России.

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Власти пообещали не преследовать противников присоединения региона к России. Жители Херсона и Херсонской области смогут воспользоваться дистанционным голосованием.

Также стало известно, что уехавшие на подконтрольные Киеву территории жители Херсонской области не смогут проголосовать на референдуме.

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Марина Совина
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