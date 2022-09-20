В Херсоне пообещали не преследовать противников присоединения к России

Власти Херсона пообещали, что противников присоединения к России не будут преследовать

В Херсонской области не будут преследовать противников присоединения региона к России, пообещал замглавы областной администрации Кирилл Стремоусов. Об этом он заявил в эфире «Соловьев Live».

«У нас учитывается мнение людей. <...> Мы относимся с уважением к каждому человеку, и отношения демонического по отношению ни к кому мы не допустим. Преследований никаких за то, что человек считает по-другому, не будет», — заверил сотрудник администрации.

Ранее в Луганской народной республике (ЛНР) приняли закон о проведении референдума о вхождении в состав России. «Закон о проведении референдума в Луганской народной республике принят единогласно депутатами Народного Совета ЛНР!!» — написал депутат Госдумы Виктор Водолацкий.