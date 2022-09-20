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В Херсоне рассказали про дистанционное голосование на референдуме

Замглавы администрации Херсона Стремоусов: на референдуме будет дистанционное голосование

Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Жители Херсона и Херсонской области смогут воспользоваться дистанционным голосованием на референдуме по вопросу вхождения в состав России. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов, сообщает ТАСС.

«Да, конечно, будет предоставлена такая возможность. У нас будут все возможности для того, чтобы обеспечить безопасность», — рассказал чиновник.

Ранее Общественный совет Херсонской области призвал немедленно провести референдум о вхождении региона в состав России. Необходимость такой меры в ОС объяснили террористическими актами со стороны украинских властей. Власти региона также сообщили, что референдум предварительно назначен на 4 ноября этого года.

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Алевтина Запольская
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