В Херсоне рассказали про дистанционное голосование на референдуме

Замглавы администрации Херсона Стремоусов: на референдуме будет дистанционное голосование

Жители Херсона и Херсонской области смогут воспользоваться дистанционным голосованием на референдуме по вопросу вхождения в состав России. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов, сообщает ТАСС.

«Да, конечно, будет предоставлена такая возможность. У нас будут все возможности для того, чтобы обеспечить безопасность», — рассказал чиновник.

Ранее Общественный совет Херсонской области призвал немедленно провести референдум о вхождении региона в состав России. Необходимость такой меры в ОС объяснили террористическими актами со стороны украинских властей. Власти региона также сообщили, что референдум предварительно назначен на 4 ноября этого года.