В Херсоне назвали ориентировочную дату проведения референдума

Власти Херсонской области заявили о подготовке к проведению референдума 4 ноября

Власти Херсонской области будут готовиться к проведению референдума о вхождении в состав России 4 ноября. Ориентировочную дату назвал заместитель главы администрации региона Кирилл Стремоусов, передает ТАСС.

Ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак назвал 4 ноября, День народного единства, символичной и правильной датой для проведения референдумов в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР).

«Мы с Андреем Анатольевичем Турчаком солидарны. Будем готовиться к конкретной дате. Все думали, что референдум состоится в сентябре, но конкретной даты не называли, — заявил Стремоусов.

Он также выразил уверенность в том, что явка на референдуме составит около 80 процентов.

Ранее жители Запорожской и Херсонской областей выразили свое мнение относительно проведения референдума о присоединении регионов к России. 74 процента опрошенных жителей Запорожской области и 61 процент респондентов из Херсонской области выразили готовность принять участие в референдуме.