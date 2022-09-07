Жители Запорожской и Херсонской областей высказались о проведении референдума

ИНСОМАР: присоединение к России поддержал 71% жителей Запорожской области и 63% Херсонской

Жители Запорожской и Херсонской областей выразили свое мнение относительно проведения референдума о присоединении регионов к России. Об этом сообщается в опубликованном исследовании Института социального маркетинга (ИНСОМАР).

В пресс-службе указали, что в ходе опроса большинство жителей упомянутых регионов выразили готовность принять участие в референдуме. В частности, об этом заявили 74 процента опрошенных жителей Запорожской области и 61 процент респондентов из Херсонской области. Остальные участники исследования либо не смогли определиться либо отказались ответить.

Согласно данным проведенного опроса, подавляющая часть населения Запорожской и Херсонской областей хотят видеть свой регион в составе России. По данным ИНСОМАР, об этом заявил 71 процент опрошенных в Запорожской области и 63 процента — Херсонской. Еще 6 и 7 процентов участников опроса выступили за то, чтобы регионы стали самостоятельными государствами, затруднились ответить 17 и 19 процентов граждан. Отмечается, что исследователи учли ответы 1000 граждан, проживающих в упомянутых областях.

О проведенном социологическом исследовании, призванном выявить отношение к будущему референдуму о вхождении регионов в состав Российской Федерации, отчитались и специалисты Крымского Республиканского института политических и социологических исследований (РИПСИ).

В соответствии с данными проведенного ими опроса, по состоянию на 1-2 сентября 2022 года, присоединение регионов к России поддержал 81 процент жителей Запорожской области и 71 — Херсонской. Перспективу получения российского гражданства положительно оценили 88 процентов населяющих Запорожскую область и 84 процента жителей Херсонской области.

В РИПСИ указали, что в опросе, который проводился методом телефонного интервью, участвовали 993 жителя Запорожской области и 1000 жителей Херсонской области.

Ранее специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) отметили, что поддержка россиянами специальной военной операции (СВО) на Украине остается стабильно высокой в течение шести месяцев.