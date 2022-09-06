Россияне заявили о поддержке спецоперации на Украине

ВЦИОМ: уровень поддержки спецоперации на Украине среди россиян достиг 70-73 процентов

Поддержка россиянами специальной военной операции (СВО) на Украине остается стабильно высокой в течение шести месяцев. К таким выводам пришли специалисты Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) после проведенного опроса. Уровень общественной поддержки достиг 70-73 процентов.

В августе 70 процентов опрошенных заявили, что «скорее поддерживают данное решение», 18 респондентов сказали, что «скорее не поддерживают», а еще 12 процентов не смогли ответить на поставленный вопрос.

Помимо этого, в ходе опроса выяснилось, что «мнение россиян о целях спецоперации неизменно». В августе 39 процентов россиян заявили, что главная цель СВО — защита России от размещения военных баз НАТО на территории Украины. По мнению каждого пятого, целью спецоперации остается защита населения Донбасса (ДНР и ЛНР) — так считают 20 процентов граждан. 17 процентов респондентов отметили, что главная цель — изменение политики Украины и «очищение ее от нацистов». 7 процентов опрошенных полагают, что СВО нацелена на присоединение Украины к России.

«Уровень общественного протестного потенциала с апреля 2022 года не превышает 12 процентов, в то время как в начале года он находился в коридоре значений 18-21 процент», — заявили во ВЦИОМ. В августе также выяснилось, что 12 процентов россиян считают вероятным проведение акций протеста. В феврале 2022-го подобного мнения придерживался каждый пятый респондент (21 процент).

«Уровень личных протестных настроений с марта 2022 года также остается стабильно низким», — сказали специалисты ВЦИОМ. Участвовать в акциях протеста хотят, как сообщается, 11 процентов. В феврале об этом говорили 18 процентов россиян.

Всероссийский опрос проводился с марта по август 2022 года. Участие в нем приняли 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95 процентов не превышает 2,5 процента.