Общественный совет Херсонской области призвал главу региона немедленно провести референдум

Общественный совет Херсонской области призвал немедленно провести референдум о вхождении в состав России, передает РИА Новости.

Общественный совет обратился к главе региона Владимиру Сальдо с соответствующей инициативой. Отмечается, что необходимость такой меры объясняется террористическими актами со стороны украинских властей и НАТО.

Кроме того, авторы обращения с уверенностью заявили, что население области подержит возвращение в состав России. По их мнению, такой шаг благоприятно повлияет на безопасность региона и поспособствует восстановлению исторической справедливости.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что вхождение Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР) в состав России после возможного референдума позволит Москве использовать все силы для самозащиты. Он пояснил, что после референдума нападение на Донбасс станет посягательством на территорию России.