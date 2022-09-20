Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В Херсонской области призвали немедленно провести референдум

Общественный совет Херсонской области призвал главу региона немедленно провести референдум
СюжетНаселение России:

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

Общественный совет Херсонской области призвал немедленно провести референдум о вхождении в состав России, передает РИА Новости.

Общественный совет обратился к главе региона Владимиру Сальдо с соответствующей инициативой. Отмечается, что необходимость такой меры объясняется террористическими актами со стороны украинских властей и НАТО.

Кроме того, авторы обращения с уверенностью заявили, что население области подержит возвращение в состав России. По их мнению, такой шаг благоприятно повлияет на безопасность региона и поспособствует восстановлению исторической справедливости.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что вхождение Луганской и Донецкой народных республик (ЛДНР) в состав России после возможного референдума позволит Москве использовать все силы для самозащиты. Он пояснил, что после референдума нападение на Донбасс станет посягательством на территорию России.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
В России захотели сажать запасников за неявку на военные сборы
Северный Кипр захотел восстановить прямое авиасообщение с Россией
В Госдуме оценили идею о мобилизации
Хиропрактик успокоил новорожденного массажером и столкнулся с критикой врачей
Лукашенко поручил мобилизовать власть навести порядок в стране
Кадыров разрешил бойцам «Ахмата» ставить фингалы военным ВСУ при взятии в плен
Пропавшая кошка вернулась домой и позвонила в дверной звонок
Врач перечислил признаки ранней стадии распространенного вида рака
В Госдуме предложили сажать на три года за отказ от участия в военных действиях
Поправки в УК о наказании за дезертирство и мародерство примут за два дня
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.