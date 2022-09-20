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В Херсоне заявили о невозможности проголосовать на референдуме с Украины

Власти Херсонской области заявили, что уехавшие жители не смогут голосовать на референдуме

Фото: Rick Mave / Globallookpress.com

Уехавшие на подконтрольные Киеву территории жители Херсонской области не смогут проголосовать на референдуме о вхождении региона в состав России. Об этом заявил замглавы администрации региона Кирилл Стремоусов, передает РИА Новости.

«Люди, живущие в Херсонской области, те, кто остался... они пойдут на референдум. Те, кто выехал — ждуны, они не будут иметь возможность проголосовать», — заявил Стремоусов.

Ранее Общественный совет Херсонской области призвал немедленно провести референдум о вхождении региона в состав России. Необходимость такой меры в ОС объяснили террористическими актами со стороны украинских властей.

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Алевтина Запольская
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