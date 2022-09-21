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Великобритания осудила проведение Китаем учений в районе Тайваня

Премьер-министр Великобритании Трасс осудила проведение Китаем учений в районе Тайваня
Лиз Трасс

Лиз Трасс. Фото: Chris Emil Janssen / Globallookpress.com

Канцелярия премьер-министра Великобритании Лиз Трасс после ее встречи с японским коллегой Фумио Кисидой сообщила, что глава британского правительства осуждает действия китайских военных, которые в августе провели военные учения в районе Тайваня, сообщает ТАСС.

«Премьер-министр осудила недавние провокации КНР в отношении Тайваня, которые создали опасную ситуацию в исключительной экономической зоне Японии. Лидеры условились совместно бороться со стратегической угрозой, которую представляет Китай», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что США созвали встречу антикитайской группы «Партнеры в голубом Тихом океане» (BPB) на фоне военной активности КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Мероприятие пройдет в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября перед саммитом тихоокеанских островов.

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Марина Совина
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