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США созвали встречу «Партнеров в голубом Тихом океане» из-за активности КНР

США проведут встречу «Партнеров в голубом Тихом океане» на фоне военной активности КНР
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Raquel Cunha / Reuters

США созвали встречу антикитайской группы «Партнеры в голубом Тихом океане» (BPB) на фоне военной активности КНР в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Об этом сообщает South China Morning Post.

Мероприятие пройдет в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке 22 сентября перед саммитом тихоокеанских островов, который планирует провести президент США Джо Байден. Встречу возглавит американский госсекретарь Энтони Блинкен. Цель встречи — улучшения координации помощи региону перед лицом конкуренции со стороны Китая.

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По словам координатора Белого дома по Индо-Тихоокеанскому региону Курта Кэмпбелла, Китай пытается расширить военное присутствие в АТР, что вызывает беспокойство у Австралии, Новой Зеландии и других стран региона.

Группа BPB была сформирована в июне и включает в себя Австралию, Японию, Новую Зеландию и Великобританию. Индия имеет статус наблюдателя. Соединенные Штаты надеются расширить ее состав в будущем.

Напряжение между США и Китаем в последние месяцы усилилось на фоне конкуренции в АТР. Китайские власти заявляют, что значительная часть международных вод в регионе принадлежит КНР. Речь идет о спорных водах в районах Тайваня, Филиппин, Вьетнама, Малайзии и других. Правительство Китая принимает меры для усиления контроля за морскими путями, через которые проходит мировая торговля.

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Анжелика Бережная
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