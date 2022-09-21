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Украине предсказали психологическое поражение от России

NI: Россия может нанести Украине психологическое поражение, взяв под контроль Одессу

Фото: Server Amzayev/ Globallookpress.com

Американское издание The National Interest предсказало Украине психологическое поражение от России. По мнению автора статьи Теда Карпентера, таковым может стать взятие под контроль Одессы.

Обозреватель отметил, что у Москвы есть ряд ответов на контрнаступление Киева, и некоторые из сценариев должны серьезно обеспокоить США и НАТО.

Первый из них — это сосредоточение внимания на Одессе, поскольку потеря этого города лишит Украину выхода к морю и жизненно важного экономического пути. «Потеря этого города станет для Украины колоссальным экономическим и психологическим ударом», — считает Карпентер.

Второй вариант развития события, по мнению обозревателя, это новое наступление российских войск на северо-восток Украины и попытка отрезать Вооруженные силы Украины под Харьковом. Однако логистика выполнения такого маневра на большой территории очень сложная, указал автор статьи.

Ранее «Русская Весна» сообщила, что Киев перебрасывает войска, в том числе отряды территориальной обороны, для решающего наступления. Направлениями для возможных ударов станут Запорожская и Харьковская области, а также Донецкая и Луганская народные республики.

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Марина Совина
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