NI: Россия может нанести Украине психологическое поражение, взяв под контроль Одессу

Американское издание The National Interest предсказало Украине психологическое поражение от России. По мнению автора статьи Теда Карпентера, таковым может стать взятие под контроль Одессы.

Обозреватель отметил, что у Москвы есть ряд ответов на контрнаступление Киева, и некоторые из сценариев должны серьезно обеспокоить США и НАТО.

Первый из них — это сосредоточение внимания на Одессе, поскольку потеря этого города лишит Украину выхода к морю и жизненно важного экономического пути. «Потеря этого города станет для Украины колоссальным экономическим и психологическим ударом», — считает Карпентер.

Второй вариант развития события, по мнению обозревателя, это новое наступление российских войск на северо-восток Украины и попытка отрезать Вооруженные силы Украины под Харьковом. Однако логистика выполнения такого маневра на большой территории очень сложная, указал автор статьи.

Ранее «Русская Весна» сообщила, что Киев перебрасывает войска, в том числе отряды территориальной обороны, для решающего наступления. Направлениями для возможных ударов станут Запорожская и Харьковская области, а также Донецкая и Луганская народные республики.

