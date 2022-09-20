Стало известно о переброске украинских войск для решающего наступления

«Русская Весна» заявила, что Киев перебрасывает все резервы ВСУ для решающего наступления

Киев перебрасывает все резервы Вооруженных сил Украины (ВСУ), в том числе силы территориальной обороны, для решающего наступления. Об этом стало известно «Русской Весне».

Издание заявило, что направлениями для возможных ударов станет наступление на Мелитополь и Бердянск в Запорожье, а также прорыв линий обороны на отдельных участках фронта в Херсонской области, в Донецкой народной республике со стороны Лимана и в Луганской народной республики со стороны Белогоровки на Лисичанск и дальше на Луганск.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины предприняли попытку наступления в районе Орехова Запорожской области. Как рассказал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, украинские войска также начали массированный артобстрел Энергодара.

