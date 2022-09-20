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ВСУ предприняли попытку наступления в районе Орехова в Запорожье

ВСУ предприняли попытку наступления в районе Орехова, которая была пресечена артиллерией

Фото: Anna Kudriavtseva / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) предприняли попытку наступления в районе Орехова Запорожской области, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram.

«Чтобы омрачить новости о скором общенародном голосовании в Запорожской области, оккупанты начали массированный артобстрел Энергодара и решились на отчаянную атаку в районе Орехова», — написал он.

В беседе с РИА Новости Рогов уточнил, что попытка была пресечена работой артиллерии, погибли как минимум десятки украинских военнослужащих, уничтожена военная техника.

«Те, кто побежал вовремя назад, сохранили себе жизни», — подчеркнул он.

Ранее глава администрации региона Евгений Балицкий сообщил, что референдум о присоединении к России пройдет в Запорожской области 23-27 сентября. Как отметил Балицкий, принять участие в референдуме желает абсолютное большинство жителей Запорожья — это подтверждается результатами опросов общественного мнения.

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Варвара Кошечкина
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