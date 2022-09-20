В Запорожье назвали даты референдума о присоединении к России

Референдум о присоединении к России пройдет в Запорожской области 23-27 сентября

Референдум о присоединении к России пройдет в Запорожской области 23-27 сентября. Об этом во вторник, 20 сентября, сообщил глава администрации региона Евгений Балицкий, передает РИА Новости.

«Сегодня я подписал положение о проведении референдума по вопросу территориальной принадлежности Запорожской области», — заявил политик.

По его словам, в настоящее время в регионе есть все условия для того, чтобы каждый житель области мог проголосовать. Как отметил Балицкий, принять участие в референдуме желает абсолютное большинство жителей Запорожья — это подтверждается результатами опросов общественного мнения.

Ранее сообщалось, что общественное движение «Мы вместе с Россией» в ходе общенародного съезда граждан, который начался в Мелитополе, обратилось к властям Запорожской области с просьбой о вхождении региона в состав РФ.

До этого стало известно, что в те же даты референдумы о присоединении к России состоятся на территории Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской области.