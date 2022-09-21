Украинские военные обстреляли ДНР из снарядов НАТО

ВСУ обстреляли Каштановое в ДНР натовскими снарядами

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Каштановое, выпустив три снаряда «натовского» калибра 155 миллиметров, об этом рассказали в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Зафиксированы обстрелы по направлениям населенный пункт Орловка — населенный пункт Каштановое в 05:42 (совпадает с московским). Украинские войска выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров.

Кроме того, в 05:37 по московскому времени украинские военные открыли огонь по Зайцево, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра.

17 сентября ВСУ обстреляли Киевский и Ворошиловский районы Донецка, выпустив снаряды калибра НАТО.