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Украинские военные обстреляли ДНР из снарядов НАТО

ВСУ обстреляли Каштановое в ДНР натовскими снарядами

Фото: Alexander Ermochenko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Каштановое, выпустив три снаряда «натовского» калибра 155 миллиметров, об этом рассказали в Telegram-канале представительства Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

Зафиксированы обстрелы по направлениям населенный пункт Орловка — населенный пункт Каштановое в 05:42 (совпадает с московским). Украинские войска выпустили три снаряда калибром 155 миллиметров.

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Кроме того, в 05:37 по московскому времени украинские военные открыли огонь по Зайцево, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра.

17 сентября ВСУ обстреляли Киевский и Ворошиловский районы Донецка, выпустив снаряды калибра НАТО.

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Марина Совина
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