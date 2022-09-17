ВСУ обстреляли Донецк из снарядов НАТО

ВСУ обстреляли районы Донецка из снарядов калибра НАТО

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Киевский и Ворошиловский районы Донецка, выпустив снаряды калибра НАТО. Об этом заявило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21:10 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Киевский и Ворошиловский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении.

В субботу, 17 сентября, мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что украинская сторона атаковала центральный Ворошиловский район Донецка. В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина.