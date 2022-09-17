Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

ВСУ обстреляли Донецк из снарядов НАТО

ВСУ обстреляли районы Донецка из снарядов калибра НАТО

Фото: РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Киевский и Ворошиловский районы Донецка, выпустив снаряды калибра НАТО. Об этом заявило представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) в своем Telegram-канале.

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 21:10 — населенный пункт Нетайлово — город Донецк (Киевский и Ворошиловский районы): выпущено шесть снарядов калибром 155 миллиметров», — говорится в сообщении.

В субботу, 17 сентября, мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что украинская сторона атаковала центральный Ворошиловский район Донецка. В результате обстрела Донецка со стороны ВСУ погиб мужчина.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
НАТО признала планы о расширении присутствия у границ России
Украину предупредили об опасности потерять территории в обмен на помощь Запада
В Азербайджане высказались о ситуации в регионе
ВСУ обстреляли Донецк из снарядов НАТО
В Херсоне прозвучала автоматная стрельба очередями
В Донецке прогремели мощные взрывы
Российского журналиста задержали в Белгороде
МИД ДНР сделал заявление после обстрела центра Донецка со стороны ВСУ
Французы назвали строительство газопровода «Сила Сибири-2» крахом Европы
В Киргизии сообщили о подрыве моста таджикскими военными
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.