Мэр Донецка сообщил об обстреле центра города украинской стороной

Мэр Донецка Кулемзин сообщил об атаке Украины на административное здание в центре города

Украинская сторона атаковала центральный Ворошиловский район Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.

По данным Кулемзина, в результате обстрела снаряд попал в административное здание. Под обстрелами находится район площади Ленина.

Кулемзин также уточнил, что обстрел Ворошиловского района начался в 11:38.

12 сентября представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины сообщило, что Вооруженные силы Украины обстреляли Донецк и Докучаевск из тяжелой артиллерии. По его данным, Докучаевск атаковали пятью снарядами калибра 152 миллиметра. По Донецку выстрелили четыре раза из гаубиц калибра 155 миллиметров, пострадал Киевский район города.