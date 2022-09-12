В ДНР сообщили об обстреле ВСУ Донецка и Докучаевска из тяжелой артиллерии

Представительство ДНР в СЦКК сообщило об обстреле ВСУ Донецка и Докучаевска

Представительство Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, рассказало, что военные Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли Донецк и Докучаевск из тяжелой артиллерии, сообщает ТАСС.

Отмечается, что Докучаевск оказался атакован со стороны Новомихайловки, по городу выпустили пять снарядов калибра 152 миллиметра. По Киевскому району Донецка было произведено четыре выстрела из гаубиц натовского калибра 155 миллиметров со стороны Нетайлова.

Ранее спикер парламента Венгрии Ласло Кевер заявил, что Евросоюз уже сейчас можно назвать проигравшим в украинском конфликте, поскольку он действует вопреки собственным политическим, экономическим и военным интересам. По его словам, виной этому являются группы интересов и частный капитал вне Европы.