Ревнивый россиянин снял скальп с сожительницы и получил семь лет колонии

В Улан-Удэ снявший скальп с сожительницы мужчина получил семь лет колонии

В Бурятии семь лет лишения свободы получил 33-летний житель Улан-Удэ, который из ревности снял скальп с сожительницы, из-за чего та скончалась. Об этом сообщили «Ленте.ру» в пресс-службе республиканского управления Следственного комитета России.

Подсудимый признан виновным по статье 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее смерть потерпевшей»). Россиянин будет отбывать срок в колонии строгого режима.

Следствие и суд установили, что 19 апреля мужчина ушел с работы раньше обычного, выпив спиртного по дороге домой. В квартире он застал сожительницу с незнакомцем, которого стал избивать, но тот сумел спешно уйти. Тогда хозяин дома накинулся на женщину, после множественных ударов срезал скальп. В результате обильного кровотечения женщина скончалась в больнице.