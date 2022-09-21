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В США призвали продлить истекающую в ноябре зерновую сделку

Госсекретарь Блинкен: США будут настаивать на продлении зернового соглашения

Фото: Turkish Defense Ministry / Globallookpress.co

Госсекретарь США Энтони Блинкен выступил с призывом продлить соглашение о транзите украинского зерна через Черное море, срок которого истекает в ноябре. Об этом сообщает ТАСС.

«США будут настаивать на продолжении соглашения между Россией и Украиной, заключенного при посредничестве ООН и Турции, которое позволяет экспортировать зерно и другую сельскохозяйственную продукцию из черноморских портов», –- сказал Блинкен на Глобальном саммите по продовольственной безопасности во время Генеральной Ассамблеи ООН.

Блинкен утверждает, что в этой сделке «никогда не было нужды», однако она стала необходимой после начала российской спецоперации на Украине, вследствие которой заблокировались тысячи тонн зерна в украинских портах.

По словам госсекретаря США, президент России Владимир Путин недавно пригрозил выходом из зернового соглашения, ссылаясь на ложные данные о том, что украинское зерно не попадает в беднейшие страны мира, страдающие нехваткой продуктов питания.

«Несмотря на некоторую дезинформацию, которая продолжает поступать из Москвы, зерно и другие продовольственные продукты попадают туда, куда им нужно, в страны, наиболее нуждающиеся, это также помогло снизить цены на продукты питания во всем мире, поэтому соглашение нужно продлевать, его нужно обновить, это срочная задача», – прокомментировал Блинкен.

Ранее замглавы МИД Турции Седат Онал заявил о работе с Россией над продлением зерновой сделки.

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Татьяна Антоненко
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