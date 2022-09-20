В Турции заявили о работе с Россией над продлением зерновой сделки

Замглавы МИД Турции Седат Онал заявил о работе с Россией над продлением зерновой сделки

Заместитель министра иностранных дел (МИД) Турции Седат Онал заявил, что Анкара работает с Москвой над продлением зерновой сделки. Власти желают, чтобы она продолжала функционировать, сообщает РИА Новости.

«Мы работаем над этим с Россией. Это в нашей повестке дня. (...) Мы хотим, чтобы она [зерновая сделка] продолжала работать при сохранении всех условий и выполнении задач», — подчеркнул он.

14 сентября генсек ООН Антониу Гутерриш обсудил с президентом России Владимиром Путиным продление зерновой сделки, заключенной в Стамбуле. Позже российский лидер побеседовал о сделке с заместителем генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло.