Кремль раскрыл детали разговора Путина с замгенсеком ООН

Песков заявил, что Путин и ДиКарло после саммита ШОС обсуждали зерновую сделку

Президент России Владимир Путин и заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари ДиКарло после саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обсуждали зерновую сделку. Детали разговора раскрыл официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом пишет РЕН ТВ в своем Telegram.

Глава государства подробно разъяснил, как реализуется зерновая сделка. «А именно: что лишь мизерная часть того, что вывозится из порта, попала в бедные страны», — уточнил пресс-секретарь Путина.

Ранее президент России на полях ШОС заявил, что Москва готова бесплатно отдать сотни тысяч тонн удобрений развивающимся странам.