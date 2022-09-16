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Россия приготовилась бесплатно отдать сотни тысяч тонн удобрений

Путин заявил, что Россия готова отдать 300 тыс. тонн удобрений развивающимся странам

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Россия готова бесплатно отдать сотни тысяч тонн удобрений развивающимся странам, заявил президент страны Владимир Путин. Его заявление на расширенном заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) цитирует РИА Новости.

«Кроме того, позавчера также проинформировал [генсека ООН] господина Гутерреша о том, что в морских портах Евросоюза скопилось 300 тысяч тонн российских удобрений. Мы готовы бесплатно передать их в развивающиеся страны», — уточнил Путин.

Российский президент также заявил, что решение Евросоюза о снятии санкций с удобрений коснулось только самой Европы. «Оказывается, только они могут приобретать наши удобрения. А как же развивающиеся, беднейшие страны мира?» — сказал он.

О застрявших в портах удобрениях ранее уже упоминал российский постпред при ООН Василий Небензя. Он заявлял, что санкции мешают России поставлять также и продовольственную продукцию.

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Платон Щукин
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