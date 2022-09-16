Россия приготовилась бесплатно отдать сотни тысяч тонн удобрений

Путин заявил, что Россия готова отдать 300 тыс. тонн удобрений развивающимся странам

Россия готова бесплатно отдать сотни тысяч тонн удобрений развивающимся странам, заявил президент страны Владимир Путин. Его заявление на расширенном заседании Совета глав государств-членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) цитирует РИА Новости.

«Кроме того, позавчера также проинформировал [генсека ООН] господина Гутерреша о том, что в морских портах Евросоюза скопилось 300 тысяч тонн российских удобрений. Мы готовы бесплатно передать их в развивающиеся страны», — уточнил Путин.

Российский президент также заявил, что решение Евросоюза о снятии санкций с удобрений коснулось только самой Европы. «Оказывается, только они могут приобретать наши удобрения. А как же развивающиеся, беднейшие страны мира?» — сказал он.

О застрявших в портах удобрениях ранее уже упоминал российский постпред при ООН Василий Небензя. Он заявлял, что санкции мешают России поставлять также и продовольственную продукцию.