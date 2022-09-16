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Москва обвинила США и ЕС в создании помех российскому экспорту

Небензя: санкции США и ЕС мешают российскому экспорту продовольствия и удобрений

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Заявления США и ЕС о том, будто санкции не мешают российскому экспорту продовольствия и удобрений, не соответствуют действительности. Об этом в ходе заседания Совбеза ООН заявил постпред РФ при организации Василий Небензя, передает РИА Новости.

Он объяснил, что рестрикции осложняют банковские транзакции, создают проблемы со страхованием перевозок. Также российским судам закрывают доступ в европейские порты, добавил дипломат.

В частности, по заявлению Небензи, в европейских портах из-за западных санкций застряли около 300 тысяч тонн российских удобрений. Он указал, что мировые цены на эту продукцию еще в 2021 году достигли рекордного уровня из-за непродуманного курса Запада на форсированный энергопереход и неконкурентной борьбы с российскими энергоносителями.

Ранее представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи назвала санкции Запада против России оружием, которое совершило выстрел в обратную сторону. Она пояснила, что из-за введенных ограничений Россия стала только богаче, а Европа — беднее.

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Марина Совина
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