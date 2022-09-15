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В Венгрии антироссийские санкции назвали выстрелившим в обратную сторону оружием

Венгерское правительство назвало санкции против РФ выстрелившим в обратную сторону оружием
СюжетСанкции против России:

Фото: Pixabay

Представитель венгерского правительства Александра Сенткирайи на своей странице в Facebook (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) назвала санкции Запада против России оружием, которое совершило выстрел в обратную сторону. Она пояснила, что из-за введенных ограничений Россия стала только богаче, а Европа — беднее.

«Вследствие санкций Европа стала беднее, а Россия — богаче. Это оружие выстрелило в обратную сторону, Европа санкциями выстрелила себе в ногу», — написала она.

Ранее оставшийся в России бизнесмен, управляющий одной из немецких фирм Ульф Шнайдер пожаловался на трудности и заявил, что санкции Запада мешают ему работать. По его словам, около 80 процентов компаний из Германии продолжили деятельность на российской территории, однако о них практически ничего не слышно, поскольку на таких предпринимателей оказывают «невероятное давление».

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Марина Совина
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