Оставшийся в России немецкий бизнесмен пожаловался на трудности из-за санкций

Оставшийся в РФ бизнесмен из ФРГ Шнайдер заявил, что санкции Запада мешают ему работать

Оставшийся в России бизнесмен, управляющий одной из немецких фирм Ульф Шнайдер в интервью WirtschaftsWoche пожаловался на трудности и заявил, что санкции Запада мешают ему работать.

По его оценкам, около 80 процентов компаний из Германии продолжили деятельность на российской территории, однако о них практически ничего не слышно, поскольку на таких предпринимателей оказывают «невероятное давление».

«Поэтому большинство из них старается не попадать на радары общественного внимания. Например, существует "стыдящий" список Йельского университета, куда включены фирмы, продолжающие зарабатывать деньги в России — так называемый "Список позора". Никто не хочет попасть в такую круговерть», — рассказал Шнайдер.

По его словам, он не видит причин, чтобы сворачивать бизнес после 20 лет работы в России, к тому же, предприниматель несет ответственность за 400 сотрудников компании и их семьи.

Шнайдер выразил мнение, что в ближайшее время в российской экономике не произойдет коллапса. Он назвал неразумной политической целью «обречь на страдания миллионы российских граждан», лишив их тех или иных товаров после ухода ряда фирм из страны.

Бизнесмен также рассказал, что из-за санкций возникают сложности с логистикой, на таможнях грузовики стоят в огромных очередях, а найти замену подсанкционным деталям и товарам очень сложно. Приходится искать обходные пути, чтобы получить недостающие компоненты, или искать им замену.

Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о сохранении антироссийских санкций и их продлении до тех пор, пока экономика Россия «не будет разорвана». «Сейчас время для решимости, а не для умиротворения», — отметила она.

