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Глава Еврокомиссии назвала сроки действия антироссийских санкций

Глава ЕК фон дер Ляйен пообещала продлить санкции против России до «разрыва» экономики
СюжетСанкции против России:

Фото: Yves Herman / Reuters

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен назвала сроки действия антироссийских санкций, пообещав продлевать их до тех пор, пока ее экономика «не будет разорвана». Цитату приводит ТАСС.

«Санкции сохранятся. Сейчас время для решимости, а не для умиротворения», — настояла фон дер Ляйен.

11 сентября сообщалось, что глава ЕК обсудила ужесточение антироссийских санкций против России с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Обе стороны пообещали, что будут работать над энергетической безопасностью в Европе на фоне кризиса.

Москва при этом неоднократно связывала кризисную ситуацию в Европе и США с санкциями, введенными после начала спецоперации на Украине 24 февраля. Тем не менее, ряд политиков, в том числе канцлер Германии Олаф Шольц и глава МИД Австрии Александер Шалленберг, говорили о готовности продлевать санкции против России настолько, насколько нужно.

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Виктория Кондратьева
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