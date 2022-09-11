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Блинкен и глава ЕК обсудили ужесточение санкций против России

Госсекретарь США Блинкен и глава ЕК фон дер Ляйен обсудили ужесточение санкций против РФ
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен . Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен дальнейшую поддержку Украины и ужесточение санкций против России. Об этом сообщил представитель Госдепартамента Нед Прайс, его слова приводятся на сайте ведомства.

По его словам, госсекретарь и глава ЕК обсудили «продолжение координации усилий по привлечению России к ответственности за военные действия на Украине», а также вопросы энергетической безопасности в Европе на фоне кризиса.

Ранее министерство финансов США рассказало о введении санкций в отношении иранских компаний и одного физического лица в связи с их якобы участием в производстве и поставках России беспилотных летательных аппаратов.

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Марина Совина
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