США ввели санкции против иранских компаний из-за поставок России беспилотников

Минфин США ввел санкции против иранских компаний из-за поставок России беспилотников

Министерство финансов США рассказало о введении санкций в отношении иранских компаний и одного физического лица в связи с их якобы участием в производстве и поставках России беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщает РИА Новости.

«Управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) поместило под санкции поставщика транспортных услуг за участие в поставке иранских беспилотных летательных средств в Россию. Дополнительно OFAC ввело санкции против трех компаний и одного физического лица, вовлеченных в исследования, разработку, производство и закупки иранских беспилотников и компонентов к ним», — рассказали в министерстве.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские военные в ходе специальной военной операции по защите Донбасса для обнаружения и уничтожения украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) активно применяют зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ».