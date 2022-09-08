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В России рассказали о применении «Осы-АКМ» против украинских БПЛА

Командир полка Никита: украинские военные стали меньше использовать БПЛА

Кадр: Известия

Российские военные в ходе специальной военной операции по защите Донбасса для обнаружения и уничтожения украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) активно применяют зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ». Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает ТАСС.

«Особенно хорошо комплекс зарекомендовал себя по борьбе с БПЛА как промышленного производства, так и кустарного. От получения команды до пуска буквально проходит несколько секунд, и зенитный ракетный расчет успешно выполняет задачу», — сказал заместитель командира зенитного ракетного полка Никита.

По его словам, в настоящее время украинская сторона стала значительно меньше использовать беспилотники, чем в начале спецоперации. «С помощью как раз нашего комплекса очень много было поражено», — завил военный.

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В июне Министерство обороны России показало кадры боевой работы расчетов войскового зенитного ракетного комплекса «Оса-АКМ» в ходе специальной военной операции на Украине.

В том же месяце военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок сообщил, что у США и НАТО нет аналогов российских систем противовоздушной обороны ближнего действия малой и средней дальности.

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Иван Потапов
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