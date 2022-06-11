Стали известны преимущества российских систем ПВО над американскими

Полковник Ходаренок заявил, что у США нет аналогов российских систем ПВО

У США и НАТО не имеется аналогов современных российских систем противовоздушной обороны ближнего действия, малой и средней дальности. О преимуществах российского вооружения написал военный обозреватель «Газеты.Ru» полковник Михаил Ходаренок.

По его словам, у американцев сейчас нет «ЗРК/ЗРС, которых можно было бы сравнить по огневой производительности и помехоустойчивости с российскими зенитными тактическими ракетными комплексами "Тор", "Панцирь" и "Бук-М3"». «В США давно идет практическая работа по созданию таких систем», — написал при этом эксперт.

«В частности, в конце 2020 финансового года компания General Dynamics Land Systems заключила контракт на сумму 1,2 миллиарда долларов на создание и поставку промежуточной маневренной системы ПВО ближнего действия для Сухопутных войск США (US Army's Interim Maneuver Short-Range Air Defense system, IM-SHORAD)», — рассказал Ходаренок о разработке новых систем ПВО в США.

Ранее эксперты издания Army Recognition пришли к выводу, что основной угрозой для беспилотных летательных аппаратов «Байрактар» (Bayraktar) турецкого производства является российский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) «Бук-М3» или «Викинг». «Викинг» можно назвать главной угрозой для БПЛА «Байрактар» благодаря его характеристикам, отмечают авторы.

25 мая стало известно, что российские средства ПВО с начала специальной военной операции на Украине сбили около 90 ударных беспилотников «Байрактар». Отмечалось, что БПЛА являются простой мишенью для систем ПВО из-за своих относительно крупных размеров, малой скорости и крайне низкой маневренности.