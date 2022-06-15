Минобороны России показало пуск ракеты комплекса «Оса» в ходе спецоперации

Минобороны России показало работу ЗРК «Оса-АКМ» в ходе спецоперации на Украине

Министерство обороны России показало кадры боевой работы расчетов войскового зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Оса-АКМ» в ходе специальной военной операции на Украине. На кадрах виден пуск ракеты комплекса. Соответствующее видео опубликовали на странице оборонного ведомства во «ВКонтакте».

Отмечается, что расчеты ЗРК «Оса-АКМ» ведут разведку воздушной обстановки, оперативно определяют координаты и эффективно уничтожают воздушные цели, включая беспилотники.

На записи видно, как машина комплекса выдвигается на боевые позиции. Также видна работа станции обнаружения и сопровождения целей и запуск зенитной ракеты.

Командир дивизиона ЗРК «Ока-АКМ» отметил, что за последние месяцы активность беспилотников снизилась.

«Оса-АКМ» является модернизированной версией советского комплекса «Оса», который приняли на вооружение в 1971 году. Плавающая машина на колесном шасси несет шесть ракет 9М33М3, которые могут поражать самолеты, вертолеты, беспилотники и крылатые ракеты.

Ранее военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок сообщил, что у США и НАТО нет аналогов российских систем противовоздушной обороны ближнего действия, малой и средней дальности.