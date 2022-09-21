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В Турции разбился российский пожарный вертолет

В Турции потерпел крушение принадлежащий России пожарный вертолет, погибли два человека

Кадр: Son Dakika

В городе Денизли, расположенном на юго-западе Турции, разбился российский пожарный вертолет, погиб один человек, еще четверо пострадали. Об этом сообщает турецкий новостной портал Sondakika.

Отмечается, что вертолет вылетел для тушения пожара в районе Мармариса провинции Мугла, когда потерпел крушение в поле в лесопарковой зоне, после чего загорелся. По информации издания, дым с места происшествия был замечен из большинства точек города. Спасатели незамедлительно выдвинулись на место крушения вертолета и приняли все меры, чтобы не допустить распространение огня. После сообщения о происшествии губернатор Денизли Али Фуат Атик сообщил, что выехал на место аварии.

Sondakika отмечает, что рухнувший вертолет принадлежал России. На фотографиях с места происшествия, опубликованных порталом, видно, что на обшивке летательного аппарата есть надпись «Avia Vladivostok».

4 сентября сообщалось, что легкомоторный частный самолет Cessna упал в Балтийское море. Известно, что он летел из Испании в Германию. По информации шведских спасателей, самолет исчез с радаров к северо-западу от латвийского города Вентспилс и разбился в 19:45. На месте предполагаемого падения обнаружены мелкие обломки и нефтяные пятна. По предварительным данным, пилот самолета потерял сознание из-за разгерметизации салона. Сообщалось, что на перехват борта поднимали истребители Испании и Франции, базирующиеся в Эстонии.

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Варвара Кошечкина
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