Старая одежда на осень и зиму оказалась модной в 2022 году

Grazia: актуальные несколько сезонов назад яркие боди оказались модными в 2022 году

Редакторы журнала Grazia перечислили старую одежду на осень и зиму, которая оказалась модной в 2022 году. Соответствующая подборка появилась на сайте издания.

В список актуальных несколько сезонов назад попали вещи, выполненные из кожи, в том числе брюки, рубашки, юбки, сарафаны. Однако при составлении образа необходимо учитывать отсутствие на них декора, плотность материала и уместность фасона, отмечают эксперты.

Помимо прочего, в рейтинге оказались боди ярких цветов, укороченные свитеры, вязаные жилеты и свободные джинсы. При этом специалисты порекомендовали не носить последний предмет гардероба с другими оверсайз вещами, поскольку пропорции фигуры могут нарушиться.

В заключение авторы материала выделили трикотажную юбку-карандаш, которая была особенно популярна в 2010 году, и платье-лапшу. В обоих случаях рекомендуется комбинировать с чуть расслабленным верхом, например, курткой-бомбером, пиджаком или кофтой с объемными рукавами.

В августе редакторы модного журнала The Voice назвали устаревшую модель джинсов, которая стала новым трендом в 2022 году. По словам экспертов, джинсы скинни утратили свою популярность из-за сильно обтягивающего фасона, который доставлял некомфортные ощущения во время носки. Однако дизайнеры пересмотрели фасон упомянутой одежды и создали модель с зауженными штанинами, которая точно сидит по фигуре, но не облегает ее.