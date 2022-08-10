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Устаревшая модель джинсов вновь стала трендом

The Voice: джинсы-скинни вновь стали модным трендом

Фото: Shutterstock

Редакторы модного журнала The Voice назвали устаревшую модель джинсов, которая стала новым трендом в 2022 году. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Речь идет о джинсах-скинни. По словам экспертов, они утратили свою популярность из-за сильно обтягивающего фасона, который доставлял некомфортные ощущения во время носки.

В настоящее время джинсы-скинни вновь стали актуальными благодаря их современному крою. Отмечается, что дизайнеры пересмотрели фасон упомянутой одежды и создали модель с зауженными штанинами, которая точно сидит по фигуре, но не обтягивает ее. По словам специалистов, подобные джинсы визуально стройнят и делают выше благодаря свободному пространству, который образуется между тканью и телом.

В мае стилистка Мегха Сихра раскрыла лайфхаки, которые позволят выбрать идеальные джинсы по фигуре. Эксперт считает, что качественные брюки будут иметь длинную застежку-молнию и, соответственно, вытянутый гульфик. Кроме того, блогерша порекомендовала обращать внимание на кокетку, так как данная деталь способна создать эффект округлых ягодиц.

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Мария Винар
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