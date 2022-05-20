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Стилистка раскрыла лайфхаки по выбору идеальных джинсов

The Sun: стилистка Мегха Сихра назвала идеальными джинсы с V-образной кокеткой

Фото: Jason Leung / Unsplash

Стилистка Мегха Сихра с никнеймом meghaseehra раскрыла лайфхаки по выбору идеальных джинсов. На соответствующий ролик в ее TikTok-аккаунте обратило внимание издание The Sun.

Так, по словам эксперта, в качественных джинсах должна быть длинная застежка-молния. В противном случае изделие выполнено недобросовестно, даже если стоит дорого, отметила она. Кроме того, короткий гульфик на данном предмете гардероба может визуально увеличить живот.

В то же время автор ролика призвала при покупке указанного изделия обращать внимание на кокетку — объемный шов между поясом и задними карманами, который обеспечивает более плотное прилегание брюк к телу. Так, она порекомендовала выбирать джинсы с V-образной кокеткой, моделирующей правильный силуэт талии и бедер. При этом для достижения эффекта округлых ягодиц необходимо оценить расположение карманов относительно друг друга, пояснила стилистка. Например, слишком большое расстояние между ними зрительно увеличит фигуру.

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Помимо этого, Сихра посоветовала отказаться от джинсов из эластичных тканей, которые, по ее мнению, удешевляют образ, в пользу плотного денима. Стилист также предупредила, что брюки белого цвета могут зрительно придать объем формам, в то время как модели классических синего и черного цветов скорректируют силуэт.

Ранее в мае стилист российского бренда женской одежды EMKA Владимир Казарян перечислил самые модные фасоны джинсов на лето 2022 года. Эксперт отметил популярность расклешенных моделей, а также фасона loose, отличающегося свободным силуэтом и высокой посадкой. В то же время эксперт называл антитрендом скинни-джинсы.

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Полина Гераскина
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