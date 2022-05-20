Стилистка раскрыла лайфхаки по выбору идеальных джинсов

The Sun: стилистка Мегха Сихра назвала идеальными джинсы с V-образной кокеткой

Стилистка Мегха Сихра с никнеймом meghaseehra раскрыла лайфхаки по выбору идеальных джинсов. На соответствующий ролик в ее TikTok-аккаунте обратило внимание издание The Sun.

Так, по словам эксперта, в качественных джинсах должна быть длинная застежка-молния. В противном случае изделие выполнено недобросовестно, даже если стоит дорого, отметила она. Кроме того, короткий гульфик на данном предмете гардероба может визуально увеличить живот.

В то же время автор ролика призвала при покупке указанного изделия обращать внимание на кокетку — объемный шов между поясом и задними карманами, который обеспечивает более плотное прилегание брюк к телу. Так, она порекомендовала выбирать джинсы с V-образной кокеткой, моделирующей правильный силуэт талии и бедер. При этом для достижения эффекта округлых ягодиц необходимо оценить расположение карманов относительно друг друга, пояснила стилистка. Например, слишком большое расстояние между ними зрительно увеличит фигуру.

Помимо этого, Сихра посоветовала отказаться от джинсов из эластичных тканей, которые, по ее мнению, удешевляют образ, в пользу плотного денима. Стилист также предупредила, что брюки белого цвета могут зрительно придать объем формам, в то время как модели классических синего и черного цветов скорректируют силуэт.

Ранее в мае стилист российского бренда женской одежды EMKA Владимир Казарян перечислил самые модные фасоны джинсов на лето 2022 года. Эксперт отметил популярность расклешенных моделей, а также фасона loose, отличающегося свободным силуэтом и высокой посадкой. В то же время эксперт называл антитрендом скинни-джинсы.