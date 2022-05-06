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Российский стилист назвал самые модные фасоны джинсов на лето 2022 года

Стилист Владимир Казарян назвал джинсы-клеш трендовой моделью лета 2022 года

Фото: бренд Emka

Стилист российского бренда женской одежды EMKA Владимир Казарян назвал самые модные фасоны джинсов на лето 2022 года. Рекомендации эксперт подготовил для «Ленты.ру».

Cпециалист отметил, что популярность набирают джинсы с небольшими разрезами спереди или по бокам в нижней части изделия. По его словам, данные модели будут выигрышно смотреться со спортивной обувью.

Кроме того, вновь стали трендовыми джинсы-клеш, которые сохранят актуальность в течение нескольких сезонов, отметил Казарян. В свою очередь, он отнес к популярным модель loose, отличающуюся свободным силуэтом и высокой посадкой. Данный фасон удачно сочетается с одеждой спортивного и уличного стилей, в частности, с удобными трикотажными худи, объемными свитшотами, футболками и спортивными куртками, уточнил стилист.

Фото: бренд Emka

В то же время эксперт называл антитрендом скинни-джинсы и порекомендовал заменить их изделиями из денима кроя mom (прямые свободные джинсы средней или высокой посадки — прим. «Ленты.ру»), подчеркивающего женственность фигуры. «Даже если у вас длинные ноги, которыми хочется похвастаться, советую отказаться от идеи носить облегающие джинсы. Это будет смотреться несовременно и явно понизит модный градус вашего образа», — добавил он.

Ранее в мае стилист и основатель сервиса по подбору одежды Ольга Ким перечислила вещи, которые никогда не выйдут из моды. Эксперт упомянула такие виды одежды, как белые рубашки, джинсы прямого кроя, шейные платки и лоферы. Данные предметы гардероба Ким назвала вечными.

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Полина Гераскина
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